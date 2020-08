Terremoti: Ingv, un gravimetro atomico installato sull’Etna, la prima volta su un vulcano attivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alfio Messina e Danilo Contrafatto, tecnici dell’Ingv, aggiungono che “per fornire l'alimentazione necessaria al funzionamento in continuo dello strumento, dato che l’Osservatorio di Pizzi Deneri non è connesso alla rete elettrica, è stato messo a punto un sistema basato su pannelli solari e un generatore diesel che sfrutta un sofisticato modulo di controllo per la gestione delle fonti di energia e del sistema di accumulo. L'Etna”, conclude Carbone, “si conferma, per la seconda volta, un ‘laboratorio’ di sperimentazioni pionieristiche in ambito gravimetrico, dopo l'installazione di tre gravimetri di altissima precisione avvenuta tra il 2014 e il 2016”. I dati prodotti dai gravimetri in acquisizione continua permettono di integrare e completare l’informazione fornita dalla rete multiparametrica permanente dell’Etna, che viene utilizzata, soprattutto, per la valutazione rapida dei cambiamenti nello stato di attività del vulcano. (Com)