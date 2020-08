Inps: Mulè (FI), giustizialismo sfrenato si ritorce contro M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 stelle ha inseguito e bruciato le streghe per anni. Di Maio chiedeva le dimissioni dei ministri "in 5 minuti" al primo muoversi di indagine. Ora che al premier e a mezzo governo è stato consegnato un avviso di garanzia il ministro Di Maio scopre il garantismo. Ridicolo. Non solo. Lo afferma in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. "Ora che un loro deputato ha percepito sotto emergenza Covid il bonus di 600 euro destinato alle partite Iva, con quale faccia agiterà la bandiera dell'onestà? Le inchieste ad orologeria così come il giustizialismo sfrenato che condanna tutto e tutti senza accertamenti e verifiche ora si stanno ritorcendo contro quei finti campioni di morale al governo, bravissimi a puntare il dito, pessimi a guardarsi dentro casa. Il bluff è svelato, la maschera del populismo calata. Cercasi Onestà-ta'-ta'", aggiunge.(Rin)