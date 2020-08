Libano: rapporto Onu, 178 i morti nell’esplosione nel porto di Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ salito a 178 il numero delle vittime finora accertate della drammatica esplosione che lo scorso 4 agosto ha colpito il porto di Beirut, in Libano. Lo riferisce un rapporto dell’Agenzia delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha). Secondo l’Ocha sono più di 6.000 i feriti e più di 30 gli individui attualmente dispersi, mentre sale rispettivamente a sei e a 20 il numero di ospedali e di cliniche danneggiati dalla deflagrazione nei quartieri di Beirut più colpiti dall’incidente. Secondo il rapporto Ocha, una rapida valutazione preliminare entro un raggio di 15 chilometri dal luogo delle esplosioni ha rivelato che solo metà delle 55 strutture mediche esistenti nell’area sono pienamente operative e circa il 40 per cento ha subito danni gravi o moderati. Il rapporto afferma inoltre che l’esplosione ha danneggiato circa 120 scuole, frequentate normalmente da 50.000 studenti. Fra le quasi 180 vittime almeno 13 erano rifugiati, almeno due dei quali palestinesi. Nonostante i danni ai silo del porto, secondo l’Ocha non sono attese nell’immediato carenze di cibo e lo scalo sta operando solo al 30 per cento. Preoccupa inoltre la possibilità di un aumento dei casi di coronavirus, dovuta al mancato rispetto delle misure di distanziamento sociale da parte dei volontari attivi nelle operazioni di soccorso. (Res)