Torino: senza mascherina e biglietto sul treno aggredisce un Carabiniere, arrestato un 22enne di Carignano

- Viaggiava sul treno senza biglietto e mascherina e quando i Carabinieri hanno provato a farlo scendere ne ha aggredito uno sia verbalmente che fisicamente. Poi a provato a fuggire, ma la corsa è durata poco. È finita così la mattina di Follia di un 22enne di Carignano con precedenti di Polizia. La segnalazione ai Carabinieri era arrivata all'altezza della stazione di Chieri dopo una chiamata giunta al 112 da 7n capotreno per una persona in grado di agitazione. L'Arma è intervenuta e dopo che l'uomo si è dato alla fuga l'ha acciuffato in piazza Pellico. Poi è scattato l'arresto per resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Ora l'uomo è ai domiciliari. (Rin)