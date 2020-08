Coronavirus: Pisapia (Pd), governi nazionali si muovono in autonomia con misure incompatibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante le conclusioni del Consiglio Ue del 30 giugno e le raccomandazioni della Commissione a evitare misure scoordinate in vista di una seconda ondata, molti governi nazionali si muovono in autonomia ignorando la lista dei Paesi concordata dal Consiglio Ue e applicando misure diverse e spesso incompatibili”. Lo rileva Giuliano Pisapia, eurodeputato del Partito democratico in un’ interrogazione parlamentare alla Commissione Ue relativa al trasporto aereo in aerea Schengen rispetto al rientro di persone da zone considerate “ad alto rischio”. Nell'interrogazione Pisapia chiede inoltre come la Commissione intenda garantire un quadro regolamentare chiaro, prevedibile e uniforme per tutti gli operatori del settore turistico e dei trasporti in Ue, in che modo possa assicurare l’efficacia di singole misure nazionali nel contesto di un unico spazio europeo e quando proporrà un pacchetto di misure comuni in materia di test e controlli per l’accesso allo spazio Schengen.(Com)