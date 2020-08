Sardegna: violenta aggressione nel corso Vittorio Emanuele a Cagliari, 20enne arrestato per tentato omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono molto gravi le condizioni del titolare di un locale del Corso Vittorio Emanuele a Cagliari aggredito e colpito violentemente alla testa con un casco. L'uomo, 50 anni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu. Il responsabile è un ragazzo di 20 anni, Antonello Medda, arrestato dagli uomini della Polizia di Stato. L'accusa nei suoi confronti è quella di tentato omicidio. I fatti sono avvenuti intorno all'1:45: gli agenti delle volanti della Questura di Cagliari sono intervenuti dopo varie segnalazioni dei cittadini. La vittima dell'aggressione, dopo aver chiuso l'attività, è stato spintonato e poi colpito alla testa dal 20enne che poi è fuggito. Fondamentali per la sua individuazione le testimonianze di alcuni cittadini che hanno fornito ai poliziotti una descrizione dettagliata del ragazzo. Il ragazzo, a quanto si apprende, sarebbe intervenuto per via di un acceso diverbio avvenuto ore prima tra la vittima e il proprietario di un altro locale vicino. Antonello Medda è stato rintracciato nella sua abitazione dove è stato trovato il casco usato per l'aggressione e gli abiti usati in occasione dell'aggressione. Il 20enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul posto dell'aggressione ha operato anche la polizia Scientifica. (Rin)