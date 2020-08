Tanzania: Ente meteo, nessun rischio di tsunami dopo terremoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità metereologica della Tanzania ha invitato i cittadini a riprendere regolarmente le attività, spiegando che non esiste alcun rischio di tsunami nel paese dopo il terremoto di magnitudo 6 che mercoledì ha colpito Dar es Salaam. In un messaggio rilanciato dai media locali, il centro metereologico ha precisato che in base alle analisi degli esperti non sono previsti cambiamenti nelle correnti oceaniche, né cambiamenti meterologici importanti. (Res)