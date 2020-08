Nato: ambasciatrice Usa in Polonia, impegno Washington per sicurezza è irremovibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno degli Stati Uniti per la sicurezza della Polonia e della Nato è irremovibile. Lo ha scritto su Twitter l'ambasciatrice Usa a Varsavia, Georgette Mosbacher. La rappresentante diplomatica si è detta a tal proposito "d'accordo con il ministro della Difesa Mariusz Blaszczak", che ieri all'emittente "Polskie Radio" ha dichiarato che la presenza militare Usa in territorio polacco è "un segnale molto positivo per la sicurezza della Polonia e del fianco orientale della Nato". "L'accordo per il rafforzamento della collaborazione militare che sarà presto firmato è prova" di questa fermezza, ha aggiunto Mosbacher. Domani il presidente Andrzej Duda riceverà a Varsavia il segretario di Stato Usa Mike Pompeo. I due politici discuteranno della situazione in corso in Bielorussia e dell'impegno degli Usa in relazione all'Iniziativa dei Tre Mari. (segue) (Vap)