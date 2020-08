Nato: ambasciatrice Usa in Polonia, impegno Washington per sicurezza è irremovibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla presenza del capo dello Stato polacco sarà firmato anche un accordo per il rafforzamento della collaborazione militare (Enhanced Defence Cooperation Agreement). Alla firma prenderà parte il ministro della Difesa Blaszczak. Pompeo vedrà anche il ministro degli Esteri di Varsavia, Jacek Czaputowicz.L'accordo è stato "politicamente concordato" da Stati Uniti e Polonia lo scorso 30 luglio. Si tratta di un'intesa di cooperazione militare che apre la strada allo spiegamento di mille soldati statunitensi nel Paese dell'Europa orientale. Secondo quanto annunciato dal ministero della Difesa polacco in un comunicato stampa, "ciò faciliterà l'ulteriore approfondimento della cooperazione militare, compreso l'aumento della presenza di soldati statunitensi in Polonia. Presto, dopo che il lavoro di redazione sarà terminato, verrà firmato il contratto", si legge nella nota. "Il rafforzamento della presenza delle truppe statunitensi in Polonia riguarda non solo le unità da combattimento, ma anche lo sviluppo di capacità specifiche nel campo della ricognizione, del comando o dell'adozione di forze aggiuntive in caso di emergenza. Ciò introduce una nuova qualità della presenza militare statunitense sia in Polonia che nell'intera regione", riferisce la nota. (segue) (Vap)