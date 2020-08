India: Kashimr, due agenti di polizia uccisi in un attacco armato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due agenti di polizia indiani hanno perso la vita oggi in un attacco armato avvenuto nel Kashmir, regione a maggioranza musulmana contesa dal Pakistan. Lo riferisce il quotidiano “Hindustan Times”, secondo cui un terzo agente è rimasto ferito. I militanti hanno preso di mira un raduno della polizia nel villaggio di Nowgam, nella parte orientale della regione di Jammu e Kashmir. “I terroristi hanno aperto indiscriminatamente sulla polizia nei pressi del Passo di Nowgam. Tre agenti sono stati feriti e trasportati in ospedale, dove due di loro sono diventati martiri”, si legge in un tweet della polizia locale. L’attacco è avvenuto dopo che ieri le forze di sicurezza hanno individuato tre covi dei militanti ad Awantipora, nel distretto di Pulwama, nel sud del Kashmir, durante un blitz condotto dalla polizia locale in collaborazione con l’esercito. (Inn)