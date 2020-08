Russia: ministro Salute, dati clinici su vaccino anti-Covid saranno resi noti nei prossimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia pubblicherà probabilmente entro lunedì le informazioni sugli studi clinici del nuovo vaccino contro il coronavirus. Lo ha detto oggi il ministro della Salute Mikhail Murashko durante un briefing con la stampa. Secondo il ministro della Salute, le critiche al vaccino russo, il primo ufficialmente registrato contro il Covid-19 registrato al mondo, sono in gran parte legate alla mancanza di informazioni disponibili sulle sperimentazioni. Murashko ha osservato che non tutti sono a conoscenza del fatto che "il vaccino è stato rilasciato su una piattaforma già utilizzata per altri sei prodotti" e ha assicurato che le sperimentazioni cliniche sarebbero proseguite. Diversi paesi hanno espresso scetticismo nei confronti del vaccino russo e anche l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per ora ha affermato di non potersi esprimere in merito in quanto non in possesso delle informazioni sufficienti. Il vaccino russo, che ha preso il nome di "Sputnik V" in omaggio al primo satellite al mondo lanciato dall'Unione sovietica, ha bisogno ancora di un’ultima fase di test ma la sua certificazione sul mercato russo è giunta dopo meno di due mesi di test sugli esseri umani. Ad annunciare la registrazione del vaccino è stato il presidente, Vladimir Putin, affermando che anche una delle sue due figlie si è sottoposta al trattamento. (segue) (Rum)