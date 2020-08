Russia: ministro Salute, dati clinici su vaccino anti-Covid saranno resi noti nei prossimi giorni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il portavoce dell’Oms, Tarik Jasarevic, nel corso di una conferenza stampa ha dichiarato che il vaccino russo deve essere riesaminato per ottenere una prequalificazione. Jasarevic ha detto che l'organizzazione è in contatto con le autorità russe e con quelle di altri paesi per analizzare i progressi delle diverse ricerche sui vaccini. L’Oms ha accolto con cautela la notizia sul fatto che la Russia ha registrato il primo vaccino al mondo contro il Covid-19, rilevando che, come per tutti gli studi in merito, questo farmaco sarà soggetto alle procedure di prequalifica e revisione stabilite dall’agenzia. "Accelerare il progresso non dovrebbe significare compromettere la sicurezza", ha detto il portavoce dell'Oms. Jasarevic ha sottolineato che l'organizzazione è incoraggiata "dalla velocità con cui vengono sviluppati i vaccini" e spera che alcuni di essi "si dimostrino sicuri ed efficienti". (Rum)