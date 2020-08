Regno Unito: imposta quarantena di 14 giorni per chi arriva da Francia, Paesi Bassi e altri paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito introdurrà una quarantena obbligatoria di 14 giorni per tutti coloro che arrivano da Francia, Paesi Bassi, Malta, Monaco, Isole Turks e Caicos e Aruba a causa dei nuovi focolai di Covid-19 registrati in questi paesi e territori. Lo ha detto ieri sera il ministro dei Trasporti, Grant Shapps, sul suo profilo Twitter. "I dati mostrano che dobbiamo rimuovere Francia, Paesi Bassi, Monaco, Malta, Isole Turks e Caicos e Aruba dal nostro elenco di corridoi di viaggio legati al coronavirus per mantenere bassi i tassi di contagio", ha scritto Shapps, specificando che da sabato per le persone che arriveranno nel Regno Unito da queste aree sarà prevista la quarantena obbligatoria di 14 giorni. (Rel)