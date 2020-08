Sardegna: nuova ordinanza di Solinas, via libera a sagre, feste paesane e processioni a cavallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera della Regione Sardegna a sagre, fiere, feste paesane e processioni a cavallo che abbiano luogo esclusivamente in spazi all'aperto, purché sia assicurato, con ogni idoneo mezzo, compreso quello dell'informazione vigilanza, il divieto di assembramento e dell'obbligo di distanziamento interpersonale. Il governatore, Christian Solinas, ieri notte ha firmato la relativa ordinanza le cui disposizioni dispiegano i loro effetti da oggi. Sempre da oggi, si legge nel documento firmato dal presidente della Regione Sardegna, "sono consentite le ulteriori attività svolte negli ippodromi già riaperti ai sensi delle linee di indirizzo adottate dal Ministero delle politiche agricole". Le attività regolate dall'ordinanza del governatore Solinas sono consentite nel rispetto delle disposizioni delle "Linee guida per la riapertura della attività economiche, produttive e ricreative" approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome" contenute nel Dpcm del 7 agosto di quest'anno. (Rin)