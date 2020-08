Israele-Emirati: secondo il consigliere per la sicurezza Usa, Trump merita il Nobel per la Pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Robert O'Brien, ha chiesto che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sia preso in considerazione per il premio Nobel per la Pace, citando il suo ruolo in una svolta diplomatica tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Il presidente stesso, in passato, ha suggerito di meritare il Nobel. "È davvero notevole se si fa un passo indietro e si guarda a ciò che questo presidente ha fatto, sul fronte della pace", ha detto O'Brien in un briefing con la stampa. "E non mi sorprenderebbe se alla fine il presidente venisse nominato. Il lavoro di oggi è un esempio del motivo per cui sarebbe giustamente considerato e dovrebbe essere in prima linea per il Premio Nobel per la pace".Israele ed Emirati Arabi Uniti hanno raggiunto ieri con la mediazione degli Stati Uniti uno storico accordo che porterà ad una piena normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi del Medio Oriente. A riferirlo è stato lo stesso Trump, che ha pubblicato sul suo profilo Twitter la dichiarazione congiunta fatta da Israele ed Emirati.“Oggi (ieri, ndr) è avvenuta una grande svolta! Uno storico accordo è stato raggiunto tra i nostri due grandi amici: Israele ed Emirati Arabi Uniti”, ha commentato Trump sul suo profilo Twitter. Da parte sua il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha commentato il raggiungimento dell’accordo con Abu Dhabi come “una giornata storica”.L’erede al trono emiratino, Mohammed bin Zayed al Nahyan ha invece sottolineato sul suo profilo Twitter: “Durante una telefonata con il presidente Trump e il premier Netanyahu è stato raggiunto un accordo per fermare ulteriori annessioni da parte di Israele dei territori palestinesi. Gli Emirati e Israele inoltre hanno raggiunto un accordo sulla cooperazione e stabilito un piano per l’avvio delle relazioni bilaterali”.In base all’accordo, Israele ha accettato di sospendere l’applicazione della sovranità sulle zone della Cisgiordania di cui era in corso il piano di annessione, si legge nella dichiarazione. Secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, l'accordo di oggi è stato il prodotto di lunghe discussioni tra Israele, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti. Nel processo di negoziazione sono stati coinvolti il consigliere del presidente Trump Jared Kushner, l'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele David Friedman e l'inviato per il Medio Oriente Avi Berkowitz, insieme al segretario di Stato Michael Pompeo e al consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Robert O'Brien.Nella dichiarazione congiunta si legge che i tre leader (Trump, Netanyahu e il principale Mohammed bin Zayed) hanno "concordato la piena normalizzazione delle relazioni tra Israele ed Emirati Arabi Uniti". "Questa storica svolta diplomatica promuoverà la pace nella regione del Medio Oriente ed è una testimonianza della diplomazia e visione dei tre leader e del coraggio degli Emirati Arabi Uniti e di Israele nel tracciare un nuovo percorso che sbloccherà il grande potenziale nella regione", si legge nella dichiarazione congiunta. Le delegazioni di Israele e degli Emirati Arabi Uniti si incontreranno nelle prossime settimane per firmare accordi bilaterali in materia di investimenti, turismo, voli diretti, sicurezza, telecomunicazioni e altre dossier di comune interesse, precisa il comunicato stampa.La dichiarazione afferma inoltre che "come risultato di questa svolta diplomatica e su richiesta del presidente Trump con il sostegno degli Emirati Arabi Uniti, Israele sospenderà la dichiarazione di sovranità" sulle aree della Cisgiordania la cui annessione era prevista nel piano di pace degli Stati Uniti. L'accordo prevede di dare ai musulmani un maggiore accesso alla moschea di Al Aqsa a Gerusalemme est, consentendo loro di viaggiare via aereo da Abu Dhabi a Tel Aviv. La dichiarazione congiunta afferma inoltre che Emirati Arabi Uniti e Israele amplieranno e accelereranno la cooperazione per quanto riguarda il trattamento e lo sviluppo di un vaccino contro il coronavirus. (Nys)