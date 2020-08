Bolivia: Tse conferma il 18 ottobre come data elezioni generali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale supremo elettorale delle Bolivia (Tse) ha nuovamente confermato il 18 ottobre come data delle prossime elezioni generali, a poche ore dalla promulgazione da parte della presidente Jeanine Anez della legge che fissa entro quella data, in modo improrogabile, la celebrazione del voto. “Il Tse ha approvato all’unanimità la risoluzione che conferma e stabilisce domenica 18 ottobre come data definitiva, inamovibile e improrogabile della giornata elettorale”, ha detto il presidente del Tse Salvador Romero, secondo quanto riferisce il quotidiano “El Deber”. “E’ una data che permette di conciliare la protezione della salute pubblica con l’esigenza costituzionale di eleggere le autorità del potere legislativo ed esecutivo”, ha aggiunto. (segue) (Brb)