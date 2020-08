Bolivia: Tse conferma il 18 ottobre come data elezioni generali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento della Bolivia ha approvato mercoledì la legge che fissa entro il 18 ottobre, in modo improrogabile, la celebrazione delle elezioni generali. Decisivo è stato in questo senso l’appoggio dei membri del Movimento al socialismo (Mas), il partito dell’ex presidente Evo Morales, che detiene la maggioranza dei seggi. L'accordo è stato salutato con favore dall'ex presidente Evo Morales e dalla comunità internazionale. Rappresentanti della Chiesa cattolica, dell'Unione europea e dell'Organizzazione degli stati americani (Osa) hanno accolto "la piacevole notizia dell'approvazione della legge che sancisce la data del 18 ottobre come termine ultimo per le elezioni politiche del 2020", si legge in un comunicato diffuso ieri. (segue) (Brb)