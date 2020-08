Bolivia: Tse conferma il 18 ottobre come data elezioni generali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successivamente è stato lo stesso Mas, in accordo con l'ex capo di stato, a chiedere ai suoi sostenitori di interrompere i picchetti di protesta in corso in tutto il paese e garantire la libera circolazione dei mezzi di trasporto. "Il Mas esorta i movimenti sociali a sciogliere il blocco nazionale e le manifestazioni e garantisce l'improrogabilità della data che verrà fissata dall'Assemblea legislativa attraverso una legge nazionale in accordo con i sindacati ed il Patto di Unità", recita una nota diffusa sui social lo scorso 11 agosto. (segue) (Brb)