Regno Unito: governo, accordi con Johnson & Johnson e Novavax per acquisto vaccini anti Covid

- Il governo del Regno Unito ha siglato altri due accordi per garantirsi una quota adeguata di vaccini contro il Covid-19, acquistando dei lotti dai produttori di farmaci statunitensi Johnson & Johnson e Novavax Inc. Lo ha detto questa mattina all’emittente televisiva “Sky News”, la presidente della task force sui vaccini del Regno Unito Katie Bingham. In una dichiarazione separata, Novavax ha affermato che il Regno Unito acquisterà 60 milioni di dosi del suo potenziale vaccino contro il coronavirus, noto come NVX-CoV2373, per condurre una sperimentazione clinica di fase 3. (Rel)