Ponte di Genova, Conte: "Mai più tragedie, con la partecipazione dello Stato maggiore sicurezza"

- "Le parole del Presidente Mattarella sono un continuo stimolo, per noi, utile a garantire che una tragedia del genere non si ripeta più". Così il premier Giuseppe Conte in un’intervista a “La Stampa”, in occasione del secondo anniversario del crollo del Ponte Morandi di Genova. "La partecipazione dello Stato in Autostrade va in questa direzione - osserva - perché contribuirà ad assicurare più controlli e sicurezza sulla nostra rete.Non solo. Permetterà anche più efficienza e tariffe più eque. "Le nostre infrastrutture sono un bene pubblico prezioso - sottolinea il presidente del Consiglio -, non consentiremo più che questo principio venga calpestato".Riguardo ai parenti delle 43 vittime, Conte spiega che “non mi sento di fare promesse a persone che hanno sofferto così gravi perdite. Garantisco però l'impegno a far sì che da questa tragedia origini una più scrupolosa attenzione da parte dello Stato per le infrastrutture pubbliche. In questi giorni stiamo finalizzando il negoziato con Autostrade e confido che la soluzione definitiva possa rivelarsi un concreto segnale per loro”. E conclude: “Continueremo inoltre ad essere al fianco delle famiglie delle vittime sino a quando non si concluderanno gli accertamenti penali in corso e non verranno imputate in via definitiva le relative responsabilità", conclude Conte che sarà oggi a Genova per intervenire alla cerimonia in ricordo delle vittime del crollo del Ponte Morandi. (Rin)