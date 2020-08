Ostia: Possenziani, per pista ciclabile temporanea tombatii sampietrini drenanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Possanzini, segretario Sinistra Italiana del Municipio Roma X sostiene la necessità di implementare con coraggio ed efficacia la rete ciclopedonale di Ostia. "Nostra è la proposta di unire Ostia ed Ostia Antica con una pista ciclopedonale utilizzando via di Pianabella, una strada sterrata che potrebbe diventare una pista ciclabile di rara bellezza. Realizzata ad impatto zero, avrebbe la Stazione di Ostia Antica come nodo di scambio, un elemento essenziale per chi arriva con il treno e vuole poi utilizzare la bicicletta per spostarsi. Non solo, ma si sarebbe potuta collegare in assoluta sicurezza la ciclabile di Castel Fusano con il parco dei Ravvenati attraverso il sottopasso della via Ostiense e via del Mare, consentendo così ai pedoni e ai ciclisti di raggiungere Ostia Antica in totale sicurezza senza nemmeno sfiorare la rotonda semaforizzata. Ma non basta una buona idea - dice Possanzini- perché le grandi trasformazioni urbane hanno bisogno di ascolto, di confronto, di lavoro collettivo, di mettere a sistema le esperienze e le competenze. La modalità elettoralistica adottata dal M5S, genera i 'mostri'. Non è con il modo sbagliato, di imperio, che si può fare qualcosa di condiviso e di giusta ispirazione. Per realizzare la corsia ciclabile sul lungomare, il M5S ha deciso di tombare i sanpietrini interrati bordo strada: un atto criminale - denuncia Possanzini-. Sotterrare e impermeabilizzare sotto una coltre di asfalto, per altro non drenante, l'antico sistema di dispersione delle acque piovane è qualcosa di assurdo che non ha senso, soprattutto in un territorio come il nostro dove gli allagamenti sono all'ordine del giorno viste le criticità idrauliche. Rischiamo che, alle prime piogge, lunghi tratti di lungomare si trasformeranno in piscine a cielo aperto determinando avvallamenti stradali, voragini e quant'altro". (Com)