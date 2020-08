Abruzzo: 80mila euro per progetti dedicati agli abruzzesi all'estero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore e la qualità dei progetti presentati e finanziati hanno confermato quanto sia sentita tra gli abruzzesi che vivono all'estero la necessità di mantenere forte il legame con la propria terra d'origine. Passaggio non semplice, se si pensa che la seconda e terza generazione dell'emigrante abruzzese non ha alcun contatto con la terra d'origine dei propri genitori. Il lavoro promosso dalla Giunta regionale e dal Cram con l'Avviso pubblico ha proprio l'obiettivo di un coinvolgimento delle nuove generazioni. Non a caso sono stati finanziati progetti che permettono alle nuove generazioni di conoscere la terra d'origine dei propri genitori, mediante viaggi in Abruzzo, oppure che permettono di tenere attivo un canale di informazione con l'Abruzzo grazie all'azione quotidiana dei giovani residenti all'estero. Non mancano naturalmente progetti che portano il nome, le tradizioni e le bellezze naturalistiche dell'Abruzzo all'estero, soprattutto in chiave di sviluppo turistico. (Com)