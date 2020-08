Scuola: Gilda, nuova mail istituzionale, vecchi problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre ai noti e numerosi problemi dovuti al malfunzionamento delle piattaforme per le domande di concorsi e GPS, che hanno obbligato gli insegnanti a rimanere attaccati al computer giornate e nottate intere, in questi giorni - denuncia la Gilda degli insegnanti - molti docenti sono nuovamente in difficoltà a causa della decisione inattesa di modificare il sistema di posta istituzionale dell'ex Miur. "Il timore dei tanti che partecipano alle procedure concorsuali ed alle altre attività gestite dalla piattaforma del ministero - afferma il coordinatore del sindacato Rino Di Meglio - è di non ricevere più le comunicazioni dalle scuole o dagli uffici del Ministero dell'Istruzione, nella fase di passaggio tra la vecchia casella di posta nelle more dell'attivazione della procedura per ottenere la nuova casella di posta elettronica istituzionale (posta.istruzione.it). Queste problematiche – ricorda Di Meglio - si sommano a quelle incontrate nella gestione dei servizi on line del ministero (concorsi, GPS, assegnazioni provvisorie, ecc.) con piattaforme che spesso non sono riuscite a sostenere la mole di dati in arrivo da parte degli utenti. I crash di sistema sono stati negli ultimi due mesi numerosi e hanno messo in difficoltà tutti coloro che volevano avvalersi in tempo reale dei servizi dell'amministrazione". (segue) (Com)