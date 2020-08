Scuola: Gilda, nuova mail istituzionale, vecchi problemi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuno mette in dubbio l'opportunità di una ristrutturazione del sistema informatico del ministero, soprattutto per semplificare le procedure ed evitare la moltiplicazione di richieste di documenti già in possesso dell'Amministrazione, dell'Inps, dell'Agenzia delle Entrate, ecc., ma non si comprende perché - prosegue Gilda - ciò dovesse essere posto in essere proprio nell'estate del 2020 in emergenza Covid e, soprattutto, di fronte ad un enorme ingorgo di procedure attivate per concorsi, graduatorie, ecc. E non è neppure piacevole che il Ministero dell'Istruzione, come altre amministrazioni, si appoggi su piattaforme e sistemi gestiti da privati, con costi che negli ultimi anni non sono stati leggeri. Nel caso della nuova posta istituzionale si tratta di Aruba che offrirebbe 500 Mb di archiviazione per utente e un cloud. Da anni la Gilda degli Insegnanti chiede che l'Amministrazione del Ministero dell'Istruzione si doti di un proprio sistema informatico pubblico, fatto che sta diventando sempre più urgente di fronte all'emergenza COVID e alla proliferazione di corsi con didattica a distanza (gestiti di fatto su piattaforme private Google, Zoom, ecc.), anche con delicati problemi di privacy. Sarebbe il momento di investire finalmente, in modo oculato, per il migliore funzionamento delle scuole e della didattica", conclude il coordinatore del sindacato. (Com)