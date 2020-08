Droga: individuate nel Reggino oltre 12 mila piante di marijuana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi giorni sono state individuate dai carabinieri di Reggio Calabria 14 piantagioni di marijuana in tutta la provincia con oltre 12 mila piante, contestualmente sono state arrestate 10 persone e denunciata una. La droga, una volta immessa nelle piazze di spaccio reggine, avrebbre fruttato oltre 6 milioni di euro. I carabinieri della stazione di Cinquefrondi insieme ai colleghi dei “Cacciatori”, dopo una attenta analisi e perlustrazione del territorio reggino, ieri hanno individuato una complessa piantagione suddivisa in cinque vicine piazzole e sviluppata “a serpentina” in una impervia area del passo della Limina, ad oltre 700 metri di altitudine. Un luogo di difficile perlustrazione, e lontano da strade o abitati e scelto proprio per evitare l’individuazione da parte delle forze dell’ordine, anche con le perlustrazioni aree. Ben 950 piante di marijuana di altezza variabile da 0,50 a 1 metro, fatte crescere in modo disomogeneo e suddivise in vari impervi costoni della montagna, in parte annaffiate con dei tubi in plastica con il cosiddetto sistema “a goccia”, prendendo l’acqua da una vicina fiumara, e in parte annaffiate a mano. Le piante una volta cresciute, estirpate, essiccate, triturate e vendute al dettaglio “al grammo” avrebbero potuto fruttare migliaia di euro. Un guadagno illegale infranto dalla loro distruzione sul posto mediante fuoco, previa campionatura, per le successive analisi tossicologiche. (segue) (Ren)