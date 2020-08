Roma: sorpreso a frugare in un appartamento a Sant’Ippolito, arrestato 35enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 35 anni di origini marocchine è stato sorpreso dagli agenti del commissariato San Paolo, a rovistare nei cassetti di un appartamento in via San Paolo dei Cavalieri a Roma. A lanciare l’allarme ieri mattina è stata la portiera dello stabile che alle 8 del mattino ha visto l’uomo introdursi nel suo appartamento e ha chiamato la polizia. I poliziotti sono arrivati trovando e arrestando l’uomo mentre cercava oggetti di valore. Il reato contestato è tentato furto in abitazione.(Rer)