Viterbo: tutto pronto per Vitercomix, l'avventura estiva a fumetti

- ViterComix, l'iniziativa estiva a fumetti, inizierà domenica 23 agosto a piazza San Lorenzo a Viterbo, a partire dalle 17,30 alla presenza di autori, racconti, testimonianze, proiezioni e live drawing. Si comincia (alle 17,30) con "Una risata ci salverà?". Il fumetto umoristico in tempo di pandemia. Interverranno gli autori Marcello Toninelli, Walter Leoni e Filippo "Peppo" Paparelli. Coordina Marco Cannavò, direttore artistico di Vitercomix. Seguirà, alle 18,30, Fabio Civitelli, 40 anni in Bonelli. Claudio Ferracci, della Biblioteca delle Nuvole di Perugia, intervista l'autore che esordì con la casa editrice milanese nel 1980, sulle pagine di Mister No. Oggi è una delle colonne portanti di Tex. Alle ore 21,30 sarà la volta dell'incontro In Principio Andrea Pazienza. La vita artistica di "Paz", nella sua terra d'origine. Racconto di Antonello Vigliaroli (archivio Andrea Pazienza di San Severo), a seguire dibattito insieme allo storico dell'arte Puca Jeronimo Rojas Beccaglia. Coordina Marco Cannavò, direttore artistico di Vitercomix. Per l'occasione sarà allestita una piccola mostra mercato con i fumetti degli ospiti presenti. Tra i presenti all'evento anche Diego Lazzari, presidente dell'associazione ViterComix e Sergio Insogna, cofondatore dell'associazione. Tutti gli eventi sono gratuiti. Obbligatoria la prenotazione tramite mail vitercomix@gmail.com o tramite WhatsApp al 349 5774971. La manifestazione rientra nell'ambito dell'Estate Viterbese, organizzata dal Comune di Viterbo. (Com)