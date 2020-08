Ferragosto: Coldiretti/Ixè, un italiano su 2 in viaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 1 italiano su 2 (54 per cento) non resta a casa per Ferragosto e ha deciso di mettersi in viaggio per raggiungere parenti e amici, andare in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per fare una semplice gita fuori porta. E' quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè divulgata in occasione del weekend da bollino rosso sulle strade italiane per il traffico del "capodanno" dell'estate, pesantemente condizionato dagli effetti della pandemia che ha ridotto del 14 per cento gli spostamenti rispetto allo scorso anno. Per un 20 per cento degli italiani – sottolinea la Coldiretti - il Ferragosto 2020 sarà un giorno come tutti gli altri, magari da passare al lavoro per recuperare il tempo perso con il lockdown, e un altro 26 per cento resterà a casa a riposare. Praticamente azzerate a causa delle misure sul distanziamento sociale le presenze a manifestazioni pubbliche, dai concerti alle sagre. Nonostante ciò il weekend di Ferragosto – continua la Coldiretti - resta il momento clou delle vacanze degli italiani che anche nell'anno del coronavirus hanno scelto il mese estivo per eccellenza, anche per attendere un miglioramento della situazione sanitaria. Con le ultime partenze salgono infatti a 21,1 milioni gli italiani che hanno deciso di concedersi almeno un giorno di vacanza fuori casa ad agosto nell'estate 2020, secondo l'indagine Coldiretti/Ixè. (segue) (Com)