Ferragosto: Coldiretti/Ixè, un italiano su 2 in viaggio (2)

- Se la spiaggia – aggiunge Coldiretti – resta la meta preferita, cresce la montagna e il turismo di prossimità con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne italiane, in alternativa alle destinazioni turistiche più battute, mentre crollano le presenze nelle città anche per l'assenza degli stranieri. Un fenomeno favorito anche – sottolinea Coldiretti – dalla diffusione capillare dei piccoli comuni che incrementa la capacità di offrire un patrimonio naturale, paesaggistico, culturale e artistico senza eguali. In Italia i centri sotto i 5 mila abitanti sono, infatti, 5.498, quasi il 70 per cento del totale, secondo un'analisi Coldiretti su dati Istat, ma vi risiede solo il 16 per cento degli italiani, pari a 9,8 milioni di abitanti, pur rappresentando il 54 per cento dell'intera superficie nazionale. Ma in molte regioni il territorio coperto dai borghi arriva anche al 70 per cento. (segue) (Com)