Ostia: Raggi, riqualificata la spiaggia Spqr, il mare di Rom è tornato ai cittadini

- "Il colpo d’occhio è impressionante". Lo dice su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi mostrando un video in cui viene mostrata la spiaggia Spqr di Ostia, prima e dopo i lavori di riqualificazione. "Abbiamo trasformato il litorale di Roma". - dice Raggi - La nuova spiaggia libera Spqr, ex stabilimento balneare “L’Arca” dove chioschi e strutture abusive e abbandonate avevano ridotto l’area a un immondezzaio. La differenza rispetto a prima è lampante: ringhiere, muri e strutture degradate sono stati abbattuti e adesso, al loro posto, c’è una spiaggia libera accessibile al 100 per cento, riqualificata, pulita, decorosa e finalmente si vede il mare. C’è chi tenta di ostacolare il cammino che abbiamo intrapreso per cambiare il volto del litorale di Roma, per anni lasciato a se stesso, nelle mani della criminalità. Prima c’era un muro - continua Raggi-, ora c’è il mare. Prima c’era il degrado, ora c’è il decoro. Prima c’era la criminalità, ora c’è la legalità. È questo il cambiamento di cui abbiamo sempre parlato. È questo il cambiamento che abbiamo portato. È una vittoria per tutti i cittadini, è un grande orgoglio. Andiamo avanti così". (Com)