Fase 3: Bellanova, rilancio del Sud la chiave per ripartire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sud è tema chiave in assoluto, e il riequilibrio è parte integrante di una strategia che deve rafforzare la nostra capacità di muoverci come sistema e non come singole aree territoriali o singoli segmenti produttivi. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova in un'intervista a "Il Messaggero". "Il Covid dovrebbe averlo insegnato a tutti, anche ai più restii. Bisogna lavorare per ricomporre, non per alimentare fratture e divisioni inutili e dannose. Esiste un Sud straordinario ed eccellente, competitivo, come intere aree nel settentrione depresse: lavoriamo per il riequilibrio, non per le guerre dei campanili. Non hanno mai portato bene e alimentano solo rancore", ha spiegato. "Adesso bisognerà intervenire in modo più mirato di quanto non sia accaduto finora su accesso al credito e costo-affitti, veri e propri vulnus per il settore della ristorazione, vitale per il turismo e per il rilancio dei centri storici. Nel dl agosto interveniamo con il Fondo ad hoc per 600 milioni che ho fortemente voluto e che ha tre obiettivi fondamentali: sostenere i ristoratori, valorizzare il made in Italy, impedire lo spreco alimentare. Un paradigma strategico che può essere di riferimento anche per altri settori", ha aggiunto Bellanova. Sulla proposta di Giorgia Meloni che la fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno divenga permanente, il ministro ha commentato: "La fiscalità di vantaggio deve puntare al superamento del gap tra aree del Paese, non a un vantaggio competitivo. Gli obiettivi, per me e Italia Viva, sono la riduzione strutturale e costante del costo del lavoro, al Sud come al Nord, la semplificazione, la sburocratizzazione, la riforma della pa, una strutturale riforma fiscale. E il rilancio degli investimenti, pubblici e privati, dove il pubblico agisce da leva e diventa motore del rilancio. Non si può vivere di cassa integrazione in eterno, né di misure tampone. Il Paese deve tornare a correre; si può fare solo con una strategia di medio-lungo periodo. Siamo leader nell'agroalimentare, siamo la seconda manifattura d'Europa, in moltissimi segmenti leader assoluti. È questo che deve orientarci". (segue) (Rin)