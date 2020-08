Fase 3: Bellanova, rilancio del Sud la chiave per ripartire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha poi sottolineato che "gli investimenti infrastrutturali, materiali e digitali sono una priorità assoluta. Non devono più esserci aree del Paese dove la rete è un problema, e il segnale non arriva. Rientra nei diritti di cittadinanza, al nord come al sud. Il Mezzogiorno può e deve essere area motrice. Lo dobbiamo ai tantissimi ragazze e ragazzi che hanno maturato competenze e saperi e che oggi giustamente pretendono di scegliere se e come rimanere Questo moltiplica la responsabilità delle classi dirigenti territoriali e nazionali, a maggior ragione nell'utilizzo di una mole enorme di risorse come quelle del Recovery. Il Recovery Fund - ha ricordato Bellanova - è appunto un'occasione straordinaria, nella convinzione della stessa Ue che se non riparte il Sud sarà impossibile la ripresa dell'intero Paese". Fondi che dovranno essere utilizzati solo progetti "utili e di strategia. Ogni pagina del Recovery dovrà avere questo obiettivo esclusivo. Ogni euro investito dovrà produrne almeno due. Non servono misure assistenziali, che rischiano di portarsi dietro solo lavoro nero e immobilismo. Né possiamo immaginare di utilizzare le risorse europee per tagliare le tasse. Serve investire sulla qualità territoriale, sulla logistica, sulla formazione, sulle aree interne, sulle risorse umane. Il resto segue". Tra questi "ripristinerei immediatamente Casa Italia e Italia Sicura, ripartirei esattamente da dove eravamo arrivati con il nostro governo: qualità e infrastrutturazione territoriale, contrasto al dissesto idrogeologico, riqualificazione delle periferie. E poi gestione sostenibile della risorsa idrica e qualità delle infrastrutture irrigue a sostegno del territorio e di un'agricoltura di qualità. Significa sovranità e sicurezza alimentare e lotta ai cambiamenti climatici. Al Mipaaf ci sto già lavorando con i miei Uffici: il Piano Acque e la Strategia irrigua sono parte rilevantissima della nostra proposta come il sostegno e la valorizzazione delle filiere", ha concluso il ministro. (Rin)