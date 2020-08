Turchia: accordo Israele-Emirati, storia e coscienza regione non perdoneranno ipocrisia Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La storia e la coscienza della popolazione della regione non dimenticherà e non perdonerà mai il comportamento ipocrita degli Emirati Arabi Uniti nell'accettare un accordo con Israele. Lo rende noto il ministero degli Esteri turco. "Mentre tradiscono la causa palestinese per servire i propri ristretti interessi, gli Emirati Arabi Uniti stanno cercando di presentare (l'accordo) come una sorta di atto di sacrificio di sé per la Palestina", aggiunge la diplomazia di Ankara. (Tua)