Mauritius: proprietario nave cisterna giapponese pronto a compensazioni (2)

- Il colosso giapponese dei trasporti marittimi Mitsui O.S.K.Lines (Mol) si è scusato ufficialmente per l’incidente che ha causato lo sversamento di oltre mille tonnellate di petrolio di fronte all’arcipelago delle Mauritius, dopo che una nave cisterna operata dalla compagnia giapponese si è arenata nelle acque limitrofe alla fine del mese scorso. Il vicepresidente esecutivo della compagnia, Akihiko Ono, ha ammesso che l’incidente “avrà effetti significativi sull’ambiente”, ed ha aggiunto che Mitsui è impegnata direttamente nelle operazioni per contenerei danni. Mol è ancora impegnata a indagare le cause dell’incidente, ma ritiene che le forti correnti marine e i venti abbiano spinto la nave in acque troppo basse, arenandola e causando la rottura di uno dei suoi tre serbatoi dalla capienza di 1.180 tonnellate. (segue) (Git)