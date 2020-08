Corea del Nord: Kim scettico su aiuti esterni dopo gli allagamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha dichiarato che gli allagamenti e gli smottamenti causati dalle piogge torrenziali delle ultime settimane hanno causato danni ingenti, ma ha aggiunto che il paese non dovrebbe accettare aiuti esterni, per evitare di esporsi a nuovi veicoli di contagio del coronavirus. Lo riferiscono oggi, 14 agosto, i media di Stato della Corea del Nord. Kim ha presieduto ieri una riunione del Politburo del Partito del lavoro nordcoreano, convocato proprio per discutere le misure tese ad ovviare ai danni causati dagli allagamenti. Kim ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sulle misure tese alla prevenzione dei rischi connessi alla pandemia, e al mantenimento di un rigoroso “stato di emergenza anti-epidemica”. “Il nostro paese affronta due sfide”, ha dichiarato il leader nordcoreano, citato dall’agenzia di stampa “Korean Central News Agency” (“Kcna”). “La prima sfida è l’azione anti-epidemica tesa a fronteggiare rigorosamente la crisi di salute pubblica globale; (la seconda sfida) sono gli inattesi disastri naturali” che hanno colpito il paese. Kim ha sollecitato i funzionari del governo a “fronteggiare queste due crisi simultaneamente”, ed ha precisato che Pyongyang “non accetterà” alcuna forma di assistenza esterna in risposta ai danni causati dal maltempo. (segue) (Git)