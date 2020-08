Corea del Nord: Kim scettico su aiuti esterni dopo gli allagamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Immagini satellitari studiate dagli analisti di 38 North, il think tank che si occupa di analisi e intelligence sulla Corea del Nord, rivelano che gli allagamenti verificatisi in questi giorni in quel paese potrebbero aver danneggiato i sistemi di raffreddamento dei reattori presso il Centro di ricerca scientifica nucleare di Yongbyon. La Penisola Coreana è stata colpita nelle ultime settimane da piogge senza precedenti nella storia recente di quella regione, che hanno causato allagamenti, smottamenti e vittime in entrambe le Coree. Il sito nucleare di Yongbyon sorge sulle sponde del fiume Kuryong, circa 100 chilometri a nord della capitale Pyongyang. Vi hanno sede impianti di riprocessamento del combustibile nucleare e di arricchimento dell’uranio impiegato per il programma nucleare militare del Nord. E’ anche sito a Yongbyon un reattore da 5 megawatt che si ritiene sia stato utilizzato da Pyongyang per sintetizzare plutonio weapon-grade, ma che risulta inattivo da alcuni anni, e un reattore sperimentale ad acqua leggera che non è ancora entrato in funzione. Secondo 38 North, l’allagamento di questi giorni avrebbe causato un arresto forzoso dei reattori, se questi ultimi fossero stati in funzione. (segue) (Git)