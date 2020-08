Corea del Sud: medici indicono sciopero nazionale contro piani riforma governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di medici della Corea del Sud hanno indetto uno sciopero nazionale oggi, 14 agosto, per protestare contro il piano di riforma della professione medica allo studio del governo. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, allo sciopero ha aderito il 24,7 per cento dei 33.836 ospedali, cliniche e istituti medici del paese, che hanno annunciato la chiusura nella giornata di oggi. Secondo il ministero, però, l’effettiva percentuale dei centri medici chiusi in concomitanza con lo sciopero potrebbe essere maggiore, per effetto della stagione estiva. Lo sciopero è stato indetto dalla Korea Medical Association (Kma), che rappresenta 130mila dottori e specialisti del paese. (segue) (Git)