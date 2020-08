Corea del Sud: medici indicono sciopero nazionale contro piani riforma governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sciopero è stato preceduto circa una settimana fa dalla mobilitazione di 7mila medici e tirocinanti a Yeuido e in altre località del paese. Lo sciopero di oggi è il terzo su vasta scala indetto dalla Kma nell’arco degli ultimi vent’anni. I medici protestano contro i piani del governo per l’aumento delle ammissioni presso le scuole di medicina di 4mila unità nell’arco di 10 anni a partire dal 2022, e di aprire nuove scuole pubbliche di medicina per ampliare i servizi alla persona. L’amministrazione del presidente Moon sta aumentando da anni le assunzioni pubbliche per contenere la disoccupazione nel paese, specie tra i giovani, a fronte di un clima sempre più difficile per le piccole e medie imprese. (Git)