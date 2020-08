Usa: Mike Bloomberg parlerà alla convention democratica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex sindaco di New York, Michael Bloomberg parlerà alla convention nazionale del partito democratico che incoronerà Joe Biden come candidato alla presidenza Usa la prossima settimana, secondo quanto riportato dal sito d'approfondimento politico "The Hill". Bloomberg, che non era stato originariamente incluso nella lista degli oratori annunciati, pubblicata dalla convention all'inizio di questa settimana, "condividerà il motivo per cui abbiamo i migliori candidati per affrontare le sfide di oggi e fare grandi cose", secondo una e-mail che ha inviato ai sostenitori giovedì. Il miliardario aveva tentato di contendere la candidatura alla Casa Bianca a Joe Biden all'inizio dell'anno, ma non è riuscito a vincere nonostante le centinaia di milioni di dollari spesi. Secondo "The Hill", l'annuncio farà arrabbiare i progressisti del partito, che ritengono che la convention stia già mettendo sotto i riflettori relatori come il repubblicano John Kasich e non astri nascenti alla sinistra del partito come Stacey Abrams e Andrew Yang.(Nys)