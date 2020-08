Usa: Kudlow, dai democratici richieste troppo liberali e di sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow, oggi ha respinto la richiesta dei Democratici di ottenere più fondi a sostegno del voto a causa della pandemia del coronavirus come "una lista di richieste liberali, di sinistra", dicendo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non avrebbe accettato questo tipo di accordo. "Chiedono troppi soldi", ha detto Kudlow in un'intervista con l'emittente "Cnbc", mentre discuteva delle trattative in stallo tra Democratici e Repubblicani su un quinto pacchetto di aiuti per il coronavirus. "Molte delle richieste dei Democratici sono liste dei desideri davvero liberali", ha aggiunto. "Conoscete il diritto di voto, gli aiuti agli stranieri e così via. Non è il nostro gioco e il presidente non può accettare questo tipo di accordo". (Nys)