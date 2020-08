Usa: due senatori chiedono alla Ftc di porre TikTok sotto indagine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due senatori del partito repubblicano degli Stati Uniti hanno chiesto ufficialmente alla Commissione federale sul commercio (Federal Trade Commission, Ftc) di avviare una indagine in merito alle pratiche di raccolta e gestione dei dati personali da parte del social media cinese TikTok. La richiesta è contenuta in una lettera inviata alla Ftc da Jerry Moran, presidente della sottocommissione per la Protezione dei consumatori del Senato federale Usa, e da John Thune, presidente della sottocommissione sulla Tecnologia delle comunicazioni, l’innovazione e Internet. I due senatori hanno chiesto in particolare accertamenti ufficiali in merito alle rivelazioni del quotidiano “Wall Street Journal”, secondo cui TikTok avrebbe raccolto e trasmesso segretamente i dati di milioni di consumatori Usa sino a novembre 2019. (segue) (Nys)