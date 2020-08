Dazi: Meloni, governo intervenga per rimuovere chi penalizza eccellenze Italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale del commercio aveva già autorizzato gli Usa a imporre dazi alla Ue in merito alle note vicende sui sussidi al consorzio Airbus, su cui Francia e Germania hanno interessi diretti: fortunatamente questa volta hanno deciso di evitare l'estensione di nuove dolorose tasse sui prodotti italiani, che avrebbero messo ulteriormente in ginocchio il Made in Italy. Così in una nota la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “È necessario che il governo si muova e intervenga in tutte le sedi per far sí che i dazi che stanno penalizzando le nostre eccellenze vengano rimossi: non è più possibile continuare a pagare a causa dell'egoismo delle due principali economie europee, così come non è più rinviabile la rimozione delle sanzioni verso la Russia che costano alle nostre filiere svariati miliardi ogni anno”, ha detto. L'Italia, ha aggiunto, ha il disperato bisogno di tutelare i suoi interessi e di ritornare a ricoprire il ruolo che le spetta nello scenario internazionale. (Com)