Germania-Usa: scandalo diesel, Daimler raggiunge accordo compensazione per 2,2 miliardi di dollari

- Daimler ha annunciato di voler risolvere il contenzioso sul diesel in corso con le autorità e le parti civili negli Stati Uniti con una compensazione di 2,2 miliardi di dollari. In una nota, la società tedesca ha annunciato di aver raggiunto un accordo di massima con varie autorità statunitensi e con i rappresentanti delle associazioni dei consumatori sulla risoluzione dei vari procedimenti. Secondo quanto riporta il settimanale “Die Zeit”, Daimler ha già raggiunto un accordo con la Us Environmental Protection Agency (Epa), il dipartimento per l'ambiente del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, la Us Customs and Border Protection e le autorità dello Stato della California, nonché con i rappresentanti della causa civile. Per gli accordi con le autorità Daimler calcola costi intorno a 1,5 miliardi di dollari, mentre per la definizione della class action la società stima una spesa intorno ai 700 milioni di dollari. Come sottolinea la società nella nota per i costi complessivi derivanti dallo scandalo diesel la società ha provveduto ad "accantonamenti contabili sufficienti". Secondo l'annuncio, il consiglio di amministrazione e il consiglio di sorveglianza di Daimler e Mercedes-Benz AG hanno già approvato l'accordo. Nel 2016, una class action per sospetta manipolazione è stata intentata contro Mercedes-Benz . Secondo la causa, le emissioni di ossido di azoto di alcuni veicoli hanno notevolmente superato le cifre ufficiali. Anche le case automobilistiche tedesche Volkswagen, Daimler e Bmw hanno violato le leggi sulla concorrenza e sulla tutela dei consumatori.(Geb)