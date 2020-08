Brasile: Br Distribuidora registra utile di 29,5 milioni di euro nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di distribuzione del petrolio Br Distribuidora ha registrato un utile netto di 188 milioni di real (29,5 milioni di euro) nel secondo trimestre del 2020, il 19,7 per cento in meno rispetto al primo trimestre del 2020 e il 37,7 per cento in meno rispetto al secondo trimestre del 2019, registrando tuttavia un incremento dello 0,4 per cento della quota di mercato rispetto al primo trimestre. Lo ha reso noto la stessa compagnia che ha sottolineato tuttavia quanto gli utili al lordo di interessi, imposte, ammortamenti (Ebitda) siano cresciuti del 47,7 per cento rispetto al primo trimestre e del 61,3 per cento rispetto al secondo trimestre del 2019. "L'azienda ritiene che questo risultato sia un effetto dell'attuazione di misure per aumentare l'efficienza e ottenere plusvalenze fiscali che compensino lo scenario atipico e gli effetti del calo dei prezzi e del consumo di petrolio". (segue) (Brb)