Brasile: Br Distribuidora registra utile di 29,5 milioni di euro nel secondo trimestre (4)

- La vendita delle quote della Br distribuidora è stato uno dei più importanti tasselli della la strategia della società di migliorare la propria operatività e costruire un ambiente favorevole all'ingresso di nuovi investitori nel settore del gas naturale. A questo fine, la società ha avviato sin dall'inizio del 2019 un processo di disinvestimento attraverso la liquidazione di società e partecipazioni all'estero e in attività marginali e secondarie per potersi concentrare esclusivamente sull'estrazione petrolifera di petrolio pre-sal acque profonde e ultra profonde. Il nuovo modello di business è stato presentato lo scorso 28 novembre dalla società in occasione dell'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della compagnia del piano aziendale 2020-2024 che prevede investimenti per 75,7 miliardi di dollari nel quinquennio. (segue) (Brb)