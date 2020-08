Brasile-Libano: delegazione brasiliana giunge a Beirut per missione umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' arrivata questo pomeriggio a Beirut la delegazione che compone la missione umanitaria voluta dal governo del Brasile per contribuire alla ripresa del paese mediorientale dopo l'esplosione registrata nel porto della capitale libanese la scorsa settimana, guidata dall'ex presidente, Michel Temer. Gli aerei dell'aeronautica militare brasiliana (Fab) hanno scaricato 6 tonnellate di cibo, medicine e attrezzature sanitarie all'aeroporto internazionale Rafic Hariri. L'ex presidente Temer, giunto a Beirut qualche ore dopo il carico, ha sottolineato che "Il popolo brasiliano è molto impegnato "ad assistere il Libano", sottolineando che gli aiuti umanitari rafforzano ulteriormente quello che ha definito un "rapporto fraterno e politicamente solido" tra Brasile e Libano. La diaspora libanese in Brasile conta circa 12 milioni di persone, compreso l'ex presidente Temer. Quasi il doppio della stessa popolazione libanese, attualmente stimata in 6,8 milioni di persone. Inoltre oltre 20.000 brasiliani vivono in Libano. Dopo l'esplosione il popolo libanese è sceso in strada per protestare contro il governo causandone le dimissioni. Inoltre i libanesi chiedono che l'incidente venga indagato da un tribunale internazionale, in quanto le istituzioni locali non godono della fiducia della popolazione. "Ho parlato con il presidente Bolsonaro questa mattina, e chissà potremmo collaborare per armonizzare l'intera questione del conflitto interno qui in Libano", ha commentato l'ex presidente Temer, che in serata incontrerà il primo ministro Michel Aoun e domani, venerdì 14 agosto, incontrerà il presidente del Parlamento, Nabih Berri, e il Primo Ministro ad interim, Hassan Diab, prima di tornare in Brasile. (segue) (Brb)