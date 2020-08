Brasile-Libano: delegazione brasiliana giunge a Beirut per missione umanitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Brasile, Michel Temer, è stato autorizzato dal giudice del tribunale federale di Rio de Janeiro, Marcelo Bretas a recarsi in Libano per guidare sul campo la missione umanitaria. Temer, indagato per associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio di denaro nell'ambito dell'inchiesta Lava Jato, è stato arrestato e sottoposto a custodia cautelare in carcere per due volte. In entrambi i casi la carcerazione è stata sostituita con misure cautelari più lievi che prevedevano comunque il divieto di espatrio. Per questo motivo per lasciare il paese ha dovuto presentare una richiesta alla giustizia. In un decreto Bolsonaro ha anche indicato gli altri 12 componendi della delegazione guidata da Temer. Tra questi figurano i senatori Nelsinho Trad e Luiz Osvaldo Pastore, il sottosegretario agli affari strategici della Presidenza della Repubblica, Flavio Augusto Viana Rocha, il sottosegretario per i negoziati bilaterali con Medio Oriente, Europa e Africa del ministero degli Esteri, Kenneth Felix Haczynski da Nobrega, il rappresentante dell'esercito Carlos Augusto Fecury Sydriao Ferreira, e il presidente della Federazione delle industrie dello Stato di San Paolo (Fiesp), Paulo Antonio Skaf. Secondo quanto disposto, la delegazione rappresenterà il Brasile in una missione speciale a Beirut tra il 12 e il 15. Se necessario, la permanenza della missione sul posto potrebbe essere prolungata. (segue) (Brb)