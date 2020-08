Brasile-Libano: delegazione brasiliana giunge a Beirut per missione umanitaria (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato brasiliano annunciava nell'occasione che "nei prossimi giorni partirà per il Libano, un apparecchio della Forza aerea brasiliana con medicinale e risorse di base della salute, messi assieme dalla comunità libanese che vive in Brasile, Stiamo anche preparando l'invio, via mare, di 4 mila tonnellate di riso per attenuare le conseguenze della perdita di riserve di cereali distrutti nell'esplosione", affermava Bolsonaro. Nel paese amazzonico vive la più grande comunità di libanesi all'estero, come ricordava lo stesso presidente: "Dieci milioni di brasiliani di origini libanesi formano una comunità attiva, dinamica e partecipativa che rende un contributo al nostro paese che non ha prezzo. Per questo, tutto ciò che interessa il Libano ci tocca come se fosse la nostra stessa casa e la nostra stessa patria". La conferenza dei donatori internazionali organizzata domenica dalla Francia e dall'Onu per il Libano ha ottenuto 253 milioni di euro in aiuti umanitari per la popolazione dopo le esplosioni nel porto di Beirut che hanno causato 171 morti e 6000 feriti, secondo quanto annunciato al termine della video conferenza l'ufficio del presidente francese, Macron, precisando che questi aiuti non saranno condizionati all'attuazione delle riforme politico istituzionali in Libano. Secondo il comunicato finale diffuso dall'Eliseo, "l'assistenza dovrebbe essere tempestiva, sufficiente e consistente con le esigenze del popolo libanese" e deve inoltre essere "consegnata direttamente alla popolazione libanese con la massima efficienza e trasparenza". Alla conferenza hanno preso parte diversi capi di Stato e di governo, tra cui il presidente Usa Donald Trump ed il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. (Brb)