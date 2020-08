America Latina: Ecuador ha firmato accordo di libero scambio con il Cile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente ecuadoriano, mais e riso possono essere esportati in condizioni migliori in Cile, mentre lo zucchero e possono entrare senza dazi fino a una soglia di 21mila tonnellate. Moreno ha sottolineato che questo accordo con il Cile fa parte del percorso tracciato dall'Ecuador per entrare a far parte dell'Alleanza del Pacifico. Da parte sua, il presidente cileno Pinera ha assicurato che per il suo paese l'accordo di libero scambio beneficerà dell'accesso a prodotti come carne di manzo, formaggio, pollame e oli vegetali. Ha inoltre sottolineato che le piccole e medie imprese potranno accedere ai processi di concorrenza pubblica in condizioni migliori. (Brb)