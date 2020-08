Usa: Trump lascia intendere che Kamala Harris potrebbe non essere eleggibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo aver guidato per anni la campagna che metteva in dubbio la nascita di Obama, ha lasciato intendere oggi che la candidata vicepresidente del partito democratico, Kamala Harris, potrebbe non essere eleggibile. A una domanda di un reporter durante il consueto briefing sul coronavirus, che chiedeva conto a Trump di alcune teorie del complotto che in questo momento stanno facendo la loro comparsa su Internet a proposito delle origini della senatrice della California, Trump ha risposto mantenendosi vago: "Oggi ho sentito che non ha i requisiti. Non ho idea se questo sia giusto o no. Do per scontato che i democratici hanno controllato". (Nys)